Türkiye ilk kez resmen BM'ye iki devletli çözümü iletti

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16/12/2020

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Türkiye ilk kez resmen BM'ye iki devletli çözümü iletti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile sürpriz buluşma gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lute'a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından BM Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"BM'nin Kıbrıs Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute'a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik. Türk tarafı Ada'daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor."

16/12/2020 17:20
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TAGS: Türkiye ilk kez resmen BM’ye iki devletli çözümü iletti
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