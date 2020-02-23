Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem!

İran’da saat 08.53’te deprem meydana geldi. AFAD 5.22 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8, derinliğini 8.4 olarak duyurdu.Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

ARTÇILAR SÜRÜYOR

5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3.9, 2.6, 3.1 ve 2.4 büyüklüklerindeki artçı depremler de meydana geldi.

Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. (FOTO: DHA)

VALİ BİLMEZ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van’da da hissedildi. Yüksekova´da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Twitter’dan yaptığı açıklamada; “Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan saat 08.53 te 5.9 büyüklüğünde #deprem meydana geldi.

İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yoktur.

Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi almaya çalışıyoruz.” dedi.

Yaşanan paniğin ardından halk telefonlarına sarıldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

23/02/2020 10:31