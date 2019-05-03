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Türkiye-İran Sınırında 6 Erkek Cesedi Bulundu

 Türkiye’de Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu.

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03/05/2019

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Türkiye-İran Sınırında 6 Erkek Cesedi Bulundu

 Türkiye’de Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu.

İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.

Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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TAGS:  Türkiye, iran, van, ceset, haber, kıbrıs
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