Türkiye İş Bankası 97 yaşında

Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürlüğü bu sabah Lefkoşa Girne Kapısı’nda bulunan Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.

Türkiye İş Bankası’nın 97. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törene Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürlüğü ve şube yetkilileri katıldı.

Saat 09.30’da gerçekleşen törende konuşma yapan KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin şunları ifade etti:

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan, Atatürk’ün direktifleri ile İzmir Birinci İktisat Kongresinde alınan kararla ve siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlık sağlanmadan kalıcı olamayacağı anlayışı ile 2 şube, 37 çalışan ve bir milyon TL kayıtlı sermaye ile kurulan Türkiye İş Bankası bugün 97 yaşında. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda, milli ekonominin desteklenmesi rolünü layıkıyla yerine getirmek için var olan gücümüzle çalışmaya, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü bünyesindeki 15 şube ve 203 çalışan kadromuzla 66 yılı aşkın bir süredir de KKTC ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

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26/08/2021 10:07