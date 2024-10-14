Türkiye-İzlanda maçı saat 21.45'te başlayacak

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın saha zeminindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. Yapılan son incelemeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen İzlanda-Türkiye maçı için nihai karar açıklandı.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINA ERTELEME YOK

Stat zemininde yapılan son incelemeler sonrası Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak İzlanda-Türkiye maçının planlandığı gibi bu akşam saat 21.45'te başlayacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle maçın ertelenebileceği iddia edilmişti.

İlerleyen saatlerde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bir açıklama yaparak, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da karşılaşmanın ertelenmeye yakın olduğunu belirterek, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." demişti.

Stat zemininin brandaları saat 17.00'de kaldırıldı ve saha sulandı. Ardından zeminde yapılan incelemeler sonucunda nihai karar verildi.