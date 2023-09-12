Türkiye-Japonya maçı TRT 1'de

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak maç TSİ 15.23'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı ise Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek.

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak mücadele TSİ 15.23'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).