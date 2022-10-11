Ju Jitsu Bjj Federasyonu büyükler Ju Jitsu Bjj Federasyonu büyükler Türkiye Ju Jitsu şampiyonası yapıldı. 8-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Judo Fedasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilen Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasına KKTC Ju Jitsu milli takım karması da katıldı. KKTC Ju Jitsu milli takım karmasında kafile başkanlığını Kempo Savuma Sporları başkanı Mehmet İngenç, sporcular Ekim Özgüvenli, Alara Berktuğ, Doğkan Tunalı’dan oluşan 3 sporcumuz yer aldı.

Önemli Dereceler

Ju Jitsu Bjj Federasyonu büyükler Türkiye Ju Jistsu şampiyonasına 16 ilden 119 erkek, 42 bayan sporcu katıldı. Antrenör hakem sporcu semineri sonrasında başlayan müsabakalar, seromani ardından TC jiu jitsu federasyon başkanı Semih Işık’ın açılış konuşmasıyla devem etti. Türkiye Ju Jitsu Newaza şampiyonasında Alara Berktuğ 70 kilo kategorisinde rakibi Ayşe Muhsinoğlu karşısında 1.lik elde ederek ülkemize altın madalya, Ekim Özgüvenli 85 kilo kategorisinde Serdar Türk karşısında 2.lik elde ederek ülkemize gümüş madalya, Doğukan Tunalı 85 kilo kategorisinde Serdar Türk karşısında 3.lük elde ederek ülkemize bronz madalya getirmeyi başardı. Alara Berktuğ açık siklet kategorisinde aldığı darbeden dolayı yaşadığı sakatlıktan ötürü 3.lük elde ederek ülkemize bronz madalya getirdi.

Plaketler Verildi

Türkiye Ju Jitsu şampiyonasında TC jiu jitsu federasyon başkanı Semih Işık, Kempo Savuma Sporları başkanı Mehmet İngenç’e plaket verirken, başkanı Mehmet İngenç’de başkan Semih Işık, başkan yardımcısı Bünyamin Er, Genel Sekreter Metehan Şahin’e plaket verdi.

Ju Jitsu Bjj Federasyonu büyükler Ju Jitsu Bjj Federasyonu büyükler Türkiye Ju Jitsu şampiyonasına katılan KKTC Ju Jitsu milli takım karması adaya döndü.

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11/10/2022 10:58