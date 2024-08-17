Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

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17/08/2024

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Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 58. sıraya yerleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçlarının ardından FIFA ülkeler sıralamasında 6 basamak yukarı çıktı.

Ay-yıldızlılar, güncellemenin andından 58. basamaktaki yerini aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı mağlup eden ABD, dünya sıralamasında 1. oldu. İngiltere ikinci, İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.

17/08/2024 09:58
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TAGS: Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi
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