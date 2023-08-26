Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Avşar MDP’yi ziyaret etti

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ve beraberindeki heyet, Milliyetçi Demokrasi Partisi’ni (MDP) ziyaret etti.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye ve KKTC'de savunma sporlarının gelişmesine yönelik projeler, çalıştaylar ve müsabakaların düzenlenmesi KKTC'de gençlere sportif faaliyetler kazandırılması konuları üzerine görüşme gerçekleştirildi.



MDP, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğini yineledi.

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