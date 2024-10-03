Türkiye Kıbrıs arası 70 kilometre, proje maliyeti 500 milyon dolar civarı…

KABLO İLE ENERJİ GETİRİLMESİNİ 2013 YILINDA GÜNDEMİNE ALAN TC- KKTC, ÇEŞİTLİ GEREKÇELERLE BAŞARILI OLMADI. ŞİMDİ BAŞKA BİR DENKLEM KURULDU, İÇERİSİNDE TÜRKİYE VE KIBRISLI TÜRKLER YOK

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN İSRAİL’İN ENERJİ GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK İSTEYEN PROJE İÇİN GEREKLİ OLAN PARA 2 MİLYAR DOLAR. ÜSTELİK DENİZ GEÇİŞİNİN BAŞARILI OLMA İHTİMALİ DE TARTIŞILIYOR, 1200 KİLOMETRE…

TÜRKİYE KIBRIS ARASI 70 KİLOMETRE, PROJE MALİYETİ 500 MİLYON DOLAR CİVARI… İSRAİL İSE 300 KİLOMETRE… TÜRKİYE’SİZ BİR DENKLEMİN TEK AMACI OLABİLİR, SİYASET… ÇOK ZAMAN KAYUBETTİK, ÇOK…

Hükümetin Ankara programında öne çıkan gündem enerji oldu. Uzun süredir, “mali yetersizlikler” nedeniyle askıya alınan ve toplamda 500 milyon Euro civarı bir yatırım gerektiren kablo ile elektrik konusu ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde gündeme geldi

Ankara’ya giden, “kasası boş” KKTC hükümetine, adaya enerji getirilmesi yönünde ciddi bir sunum yapıldı. Belli ki, fizibilite çalışmaları tamamlanmış durumda. Geriye kaynağı bulacak yöntemi geliştirmek ve irade kalmış durumda

İsrail, Kıbrıs üzerinden enerjiye kavuşma derdinde. Bu nedenle Rum liderliği adeta seferber olmuş durumda. Kıbrıslı Rumlar da bizim gibi uzun süredir, Yunanistan üzerinden Girit- Kıbrıs hattını tartışıyor.

Toplamda 1240 kilometrelik deniz geçişi gerektiren bu hat için gerekli uluslararası imzalar atıldı. Güney Kıbrıs 2028, en geç 2030’da Avrupa enerji hattına bağlanmayı planlıyor. Şaka değil, 6 yıl içerisinde Güney Kıbrıs’ın enerji sorunu çözülmüş olacak

Söz konusu proje, 1,9 milyar Euro’ya mal olacak. Proje için Avrupa Birliği 657 milyon Euro’luk fon desteği sağlamayı kabul etti. Kablo, tamamlandığında 1.240 km ile “dünyanın en uzun” ve 3.000 metre ile en derin yüksek gerilim kablosu olacak

Burada en dikkat çeken detay ise İsrail. Güney Kıbrıs içerisinde enerji çeşitliliği ve depolama sistemlerine ciddi yatırımlar yapılıyor. Kısa vadede Güney Kıbrıs’ın enerji sıkıntısı çekmeyeceği şekilde gerekli planlamalar hızla yapılmış, hayata geçirilmiş

Bu 1240 kilometrelik hattın ucu, İsrail’e bağlanacak. Bu nedenle Yunanistan ve İsrail, uzun süredir Güney Kıbrıs yönetiminden daha istekli. Hatta ABD bile devreye girerek bu konuda Kıbrıslı Rumları cesaretlendirdi. Dediğim gibi hede fe 2028, en geç 2030

KKTC ile Türkiye arası ise 79 kilometre… Kıbrıs’tan İsrail’e 300 kilometre. Böylesi bir, hem daha kolay deniz geçişi, hem mesafe hem de enerji alanında AB’nin geçiş koridoru olan Türkiye dururken, neden 1240 kilometrelik, üstelik 2 milyar Euro’yu bulacak bir proje üzerinde çalışılıyor

Hedef, Kıbrıs adasından çok, İsrail’in enerji güvenliğini sağlamak da ondan. Kıbrıslı Rumlar, hem güvenlik açısından hem de güneydeki üretim kapasitesi açısından uzun süre bu yatırımın gereksiz olduğunu tartışıp durdular. Günün sonunda imzalar atıldı, Yunanistan- Girit bağlantısı bitmek üzere

Peki biz ne yapacağız? Bizdeki tabloya bakar mısınız? Devletin enerji üretim tesisine vampirler çökmüş, ihale ihale, fatura fatura soyguna durmuşlar. Ülkede enerji güvenliği yok, vatandaşın ihtiyacı olan enerji üretim kapasitesine ulaşılamıyor

Torpil kullanarak solar enerjiye kavuşan haneler ayda 162 TL ödeyip hunharca elektrik tüketebilirken, geriye kalan kesim ise yüksek faturalar ödemeye mahkum ediliyor. Solar enerjide maktu ücret bir kez daha gözden geçirilmeli, en az bin TL civarında olmalı, bu konuda son derece ciddiyim

Türkiye ile KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesi projesinde fizibilite çalışmaları daha önce de yapıldı. 800 megavatlık enerji sağlayacak proje, aynı zamanda burada üretilecek güneş enerjisinin de Türkiye’ye ulaşmasını sağlayacak. Karşılıklı bir hat olacak

Hem proje maliyeti, hem de hat uzunluğuna bakıldığı zaman, Yunanistan- Girit- Kıbrıs- İsrail projesi mi mantıklı? Türkiye- Kıbrıs- İsrail projesi mi? Bir tarafta 2 milyar Euroyuı bulacak, 3 bin metre deniz derinliği bulunan bir proje, diğer tarafta deniz geçişi daha kolay 750 milyon Euro civarı diğer proje?

Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri bu denklemin dışında bırakmaya kararlı AB, 2 milyar Euroluk projeye, 700 milyon Euro ile de destek verecek. Bu konuda Türkiye ve Kıbrıslı Türkler kendi yolunu yürümek zorunda. Çok pahalı elektriği dahi bulamayacak duruma geldik… Sorunumuz büyük

Ve gerçeğimiz: Türkiye ile kablo ile bağlansak da, bu adada iletim hatları üzerinden bir sonuca ulaşmamız imkansız. Yapacak işimiz çok. Peki kafa yoran var mı? Ülkedeki statüko, yani enerji mafyası zaten bu alanda gelişim istemiyor. Tek dertleri var, bu sistemden ihaleler üzerinden nemalanmaya devam etmek...

(Şöyle bir görsel çalışılmış, mesafe, maliyetler değişken… İrade yoksa, bu rakamlar da daha çok tartışılır)