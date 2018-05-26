Türkiye, Kıbrıslı Ruma 14 milyon euro tazminat ödedi!

Türkiye, Avrupa Konseyi kanalıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bir kararı uyarınca Kıbrıslı bir Ruma, 14 milyon 526 bin 75 euro düzeyinde manevi zarar, artı yasal harcamalar ve KDV için para ödedi.

Bu ödeme, Ankara’nın 2003’ten bu yana Kıbrıslı bir Ruma malıyla ilgili zarardan dolayı ilk ödemesi oluyor.

Davayı yürüten Avukat Achilleas Demetriades, ayrıca Türkiye’nin ilk kez aslında “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıyarak yasal harcamalar üzerinden Katma Değer Vergisi de ödediğini söyledi.

Ankara, Taşınmaz Mal Komisyonundaki muamelelerin ‘uzun sürdüğü ve sonuçsuz‘ olduğunu söyleyen Mahkeme kararını da temyize götürmedi.

Kıbrıslı Rum Andriani Joannou’nın avukatı Achilleas Demetriades, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), bu gelişmenin Türkiye açısından diğer 33 ayrı davayla ilgili 50 milyon avroyu ödemesinin yolunu açtığını, öte yandan KDV’nin ödenmesinin de aslında Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıdığını teyit ettiğini belirtti.

Soruları yanıtlayan Demetriades, kararın Aralık 2017’de çıktığını ve Mart 2018’de sonuçlandığını hatırlattı.

Karar sonuçlandığında, karşı çıkan ülkenin üç ay içinde uyması, Türkiye’nin 12 Haziran’a kadar ödemesi gerektiğine işaret eden Avukat Demetriades, Mahkeme’nin Türkiye’den 7bin euroluk manevi zarar ve KDV’yi ödemesini istediğini kaydetti.

AİHM düzeyindeki bu davalarla ilgili Türkiye’nin sorunlarından birinin Kıbrıslı Rumlara doğrudan ödeme yapmak istememesi olduğuna dikkati çeken Achilleas Demetriades, Türkiye’nin Mahkeme kararının belirlediği son tarihi yerine getirmek için bir yol bulduğunu görmenin ilginç olduğunu ifade etti.

“Görülüyor ki Türkiye ödemeyi Avrupa Konseyi’ne yaptı ve Avrupa Konseyi 21 Mayıs’ta başvuru sahibinin hesabına toplam 14milyon 526 bin 75 euro yatırdı” diyen Demetriades, bunun 2003’ten, Türkiye’nin Titina Loizidou’ya yaptığı ödemeden bu yana mülkiyetle ilgili bir davada yaptığı ilk zarar ödemesi olduğuna işaret etti.

Avukat Demetriades, şöyle devam etti:

“Bu, diğer toplam miktarı 50 milyar euro olan ve hala daha beklemede olan diğer açılan 33 dava açısından oldukça önemlidir.”

“2006’dan beri Mahkeme Türkiye’ye bu davalardaki zararları ödemesi emri vermiş, Ankara şu ana kadar ödemeyi reddetmişti.

“Şimdi bu iki aşamalı süreçle, yani önce Avrupa Konseyi’ne başvuru sahibine ödenmek üzere ödeme yapılmasıyla, bir iyileşme olabileceğini görüyoruz.”

‘Bu süreci bir yenilik olarak tanımlayan ve diğer başvuru sahiplerinin ödenmesinin yolunu açtığına inandığını belirten Avukat Achilleas Demetriades, yeni yoldan ayrı olarak tarihte ilk kez Türkiye’nin yasal harcamalar için Katma Değer Verigisi ödemesinin de aynı oranda önemli olduğunu vurguladı.

Demetirades bunun büyük önemi olduğunu düşündüğünü kaydetti.