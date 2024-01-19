Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı başladı

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı bugün Lefkoşa Concorde Otel’de yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’na Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Açılışta Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi başkan ve temsilcileri, Türkiye ve KKTC’den Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri, üst düzey yetkililer ve iş insanları yer aldı.

-Güleç

İlk açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, 12. toplantı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin KKTC ile güçlü bir dayanışmayla kazan-kazan ilkesine dayanan çalışmalar yapıldığını anlattı.

Türk ihracatının çatı kuruluşu olarak, 120 bini aşkın ihracatçıyla bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Güleç, Türkiye-KKTC Ticari ve Ekonomik İş Birliği Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde 9 eyleme katkı vermeye devam ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güleç, fuarlara katılım noktasında, KKTC firmalarını da bilgilendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türk İhraç Ürünleri Portalı’na 117 KKTC firmasının dahil olduğuna işaret eden Gül, kadın ve genç girişimciler arasında iş birliğinin geliştirilmesi üzerine eğitim programı düzenlediklerini ve ikili ticarette liralaşmaya yönelik toplantılar yapıldığını anlattı.

Güleç, 2024’te KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi’nde görevli personele eğitim verilmesi noktasında da çalışmaları olacağına söyledi.

KKTC’ye ihracatlarında geçen yıl yüzde 14’lük bir artış olduğunu kaydeden Güleç, ülkeye toplam ihracatın 2,4 milyar doları aştığını belirtti. Güleç, “Küresel ticarette küreselleşme yerine bölgeselleşme eğiliminin hız kazandığı bu dönemde karşılıklı ticaretimizi daha da artırmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Ahmet Güleç, bugün bir arada olunan heyetin 2024 yılının ilk ticaret heyeti olması vesilesiyle kendileri için oldukça anlamlı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“2023 yılında 71 ülkeye 145 ticaret heyeti ve 72 alım heyeti düzenledik.. Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kilometreden fazla yol kat ettik. Bu yıl da dolu dolu bir programla ihracatçılarla dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz”