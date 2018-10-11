Türkiye-KKTC arasındaki ticarette Türk Lirası kullanımı gündemde!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye ve KKTC arasında yapılan ticarette Türk lirası kullanımı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım ile istişareler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılan ve yurda dönen Başkan Uluçay, temaslarını değerlendirdi.

Uluçay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, Başkan Yıldırım’ın her zaman olduğu gibi KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına karşı pozitif yaklaşımına bir kez daha şahit olduklarını belirtti.

Kendisi ile yaptığı görüşmede Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarına işaret eden Uluçay, yine görüşme içerisinde özellikle son dönemde ülkede dövizin yükselişi ile birlikte yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler hakkında da istişaraler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu bağlamda özellikle bu dönem ekonomiyi ve piyasaları bir nebze olsun rahatlatabilmek maksadıyla Türkiye ve KKTC arasında yapılan ithalat ve ihracaat faaliyetlerinde Türk Lirası kullanımı konusunun gündeme geldiğini vurgulayan Uluçay, bu konuda Başkan Yıldırım’ın oldukça hassas bir şekilde konuya duyarlılık gösterdiğini ve konunun gündeme getirilmesi için muhatapları ile istişareler gerçekleştireceğini kendisine ilettiğini ifade etti.

Başkan Uluçay, iki ülke arasındaki ticarette Türk lirası kullanımı kararının hayat bulması durumunda, özellikle bu zor dönemde ülke ekonomisine büyük bir ivme kazandırılacağını ve bunun yansımasının da direk olarak tüketiciye olumlu yönde ulaşacağına inandığını belirtti.

Uluçay görüşme kapsamında özellikle dışilişkilerde KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM arasında koordinasyon ve işbriliğini geliştirmek ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için başlatılan çalışmaları da iki Meclis Başkanı olarak değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Yine iki Meclis arasında sürdürülen ilişkilerin daha da ivme kazanması adına her dönem oluşturulan Meclisler arası dostluk grubunun yeniden faal hale geleceğini belirten Uluçay, önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak grupların oluşacağını belirtti.

Uluçay toplantı vesilesiyle Türkiye’nin yaşadığı tüm olumsuz gelişmelere rağmen bölgesinde büyük bir aktör konumunda olduğu gerçeğini de bir kez daha gördüğünü ifade ederek, şahsı nezdinde Kıbrıs Türk halkına gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

YAPILAN TEMASLAR

Toplantı vesilesiyle bir çok ülkenin Meclis ya da Senato Başkanı ile ülke temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu anlamda toplantının kendileri için çok verimli geçtiğini ifade eden Uluçay, muhataplarına başta Kıbrıs sorunu olmak üzere ada üzerinde yaşanan gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini aktarma fırsatı bulduğunu belirtti.

Başkan Uluçay, Uluslararası temasların önemine işaret ederek bu tip temaslar sonucunda Kıbrıs Türk halkının durumunu ve dünya kamuoyundan beklentilerini anlatma olanağı yakaladıklarına işaret etti.

Toplantı çerçevesinde yaptığı konuşmada da Kıbrıs sorununun son durumu hakkında katılımcı ülkelere bilgi verdiğini anımsatan Uluçay, konuşmanın ilgiyle takip edildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğuna işaret etti.