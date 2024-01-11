Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu KKTC’de

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11/01/2024

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Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu KKTC’de

Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyet, bugün sırasıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, ziyaretlerde saygı duruşunda bulunulurken, Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem tarafından anıtlara çelenk sunuldu ve anıt özel defterleri imzalandı.

Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinde Başkan Erdem’in yanı sıra; İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı bulunuyor.

11/01/2024 16:37
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TAGS: Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası, Dostluk Grubu, KKTC
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