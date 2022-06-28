Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun heyetler arası görüşmesi gerçekleşti

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem aldı.

Orhan Erdem konuşmasında, “ortak kaderi paylaşan iki halk olarak aynı şeylere üzülüp ayni şeylere mutlu oluyoruz” dedi. Kıbrıs Davası’nın Türkiye için Milli bir dava olduğunu, TBMM’nin de bu milli davada tüm partileri ile birlikte hareket etme kabiliyetinde olduğunu aktaran Erdem; Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza, fikir ve gönül birliği içerisinde olduğunu ve Kıbrıs Türküne sahip çıkma adına TBMM’nin iradesinin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olacağını belirtti.

Orhan Erdem konuşmasının devamında şunları aktardı:

“Rum tarafının her zaman reddettiği federasyonu şimdi savunuyor görünmesinin samimiyetsiz olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre’de ortaya koyduğu Türk Halkının egemen eşit uluslararası statüde tanınması noktasındaki kararlılığına biz de meclis olarak destek veriyoruz. Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonlar karşısında Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurabilmesi görünürlüğünü artırması amacıyla parlamenterler seviyesindeki temaslar önem kazanmıştır. Bizler de bunu Meclisimiz ve dostluk grubu olarak dile getiriyoruz”.

Canaltay

Grup Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise yaptığı konuşmasında, “sizlere KKTC’yi anlatmama gerek yok. Sizler zaten her fırsatta yanımızda olan dostlarımızsınız” diyerek sözlerine başladı. Burada dostluk gruplarına çok büyük görevler düştüğüne dair inancını belirten Canaltay, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetlerle birlikte yapacakları çalışmaların, Kıbrıs Türklerinin sırtına yüklenen izolasyonları bir nebze olsun azaltabileceğini vurguladı.

“Ekonomik gücümüz istediğimiz noktaya gelince Kıbrıs konusunda da hedeflediğimiz çözüme ulaşmamız daha kolay olacak”

Resmiye Eroğlu Canaltay, Kıbrıs Türkleri’nin zor günlerden geçtiğini, ekonomik bir krizle mücadele içerisinde olduğunu belirtti. Canaltay, “inanıyoruz ki ekonomik gücümüz istediğimiz noktaya gelince Kıbrıs konusunda da hedeflediğimiz çözüme ulaşmamız daha kolay olacak. Bizler anavatanla birlikte yürüyerek yaşadığımız zorlukları geride bırakacağız” dedi.

Türkiye’ye ve Erdoğan’a Teşekkür

Resmiye Eroğlu Canaltay, pandemi döneminde sadece Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu ve bu dönemde yaşananların kimsesiz, tanınmayan bir ülke olarak Türkiye’nin yardımlarına duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Canaltay, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle KKTC’ye derhal bir Pandemi Hastanesi yapıldı, aşılar ücretsiz bir şekilde ülkemize geldi. Sayın Erdoğan’a tüm destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

TBMM ve Cumhuriyet Meclisi Parlamentoları Arası Dostluk Grubu heyetler arası toplantısında, TBMM kanadından AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem’in başkanlığındaki heyette AKP Milletvekilleri Tamer Akkal, Necip Nasır, Hacı Bayram Türkoğlu ve CHP Milletvekili Tufan Köse yer alırken, Cumhuriyet Meclisi heyetinde ise Heyet Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanısıra UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.

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28/06/2022 15:01