Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Gİ-KA Koop Standı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Gİ-KA Koop standı, birçok önemli ismi ağırlayarak sektördeki etkileşimini artırdı. Fuar kapsamında TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, TC Ticaret Bakanı SÖmer Bolat, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gürsel Ustaoğlu, TBB Danışman Filiz Evran, Azerbaycan İşkadınları Derneği Başkanı Sakina Babayeva ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğünden . Özlem Ceylan, Gİ-KA Koop standını ziyaret etti.

Gİ-KA Koop Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve Yönetim Kurulu Üyesi Nesligül Onurel, gün boyunca birçok kooperatif standını gezerek toplantılar gerçekleştirdi ve sektördeki diğer kooperatiflerle tanışma fırsatı buldu. Ayrıca, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen Kadın Kooperatif ve dernek yetkilileri de Gİ-KA Koop standını ziyaret ederek işbirliği potansiyellerini değerlendirdi.

Gİ-KAD'tan yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığı'na ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverlikleri için teşekkür eder, gerçekleşen temasların kooperatifimizin ve ülkemizin geleceği adına olumlu sonuçlar getirmesini temenni ederiz. Fuar 30 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir."ifadeleri kullanıldı.



