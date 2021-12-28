Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
28/12/2021
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:
28 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
29 ARALIK ÇARŞAMBA
13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman
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