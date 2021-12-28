Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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28/12/2021

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Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

28 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

29 ARALIK ÇARŞAMBA
13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

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28/12/2021 09:55
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TAGS: Türkiye Kupası, maç, hakem
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