Türkiye Kupası heyecanı 5 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı. Muş 1984 Muşspor ve Bornova 1877 rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.
27/09/2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Edirnespor-Çorluspor 1947: 1-2
Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970: 4-0
Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Bornova 1877-Akhisarspor: 4-0
Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor: 0-1