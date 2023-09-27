Türkiye Kupası heyecanı 5 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı. Muş 1984 Muşspor ve Bornova 1877 rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.

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27/09/2023

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Türkiye Kupası heyecanı 5 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı.


Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Edirnespor-Çorluspor 1947: 1-2

Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970: 4-0

Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Bornova 1877-Akhisarspor: 4-0

Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor: 0-1

27/09/2023 10:58
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TAGS: Türkiye Kupası
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