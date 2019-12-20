Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi!
Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler...
20/12/2019
HK
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş,Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da rakipleri belirlendi.
Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
Antalyaspor - Göztepe
İstiklal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
Son 16 Tur maçları ne zaman?
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlarla eşleştiğini öğrendikten sonra, 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak!