Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş,Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da rakipleri belirlendi.

Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

Antalyaspor - Göztepe

İstiklal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

Son 16 Tur maçları ne zaman?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlarla eşleştiğini öğrendikten sonra, 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak!

20/12/2019 12:31