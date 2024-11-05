Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oluyor

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05/11/2024

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Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oluyor

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri yarın belli olacak. Kuraya Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den toplam 58 takım katılacak.

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun Kura Çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

05/11/2024 10:02
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TAGS: haber, kıbrıs
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