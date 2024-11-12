Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı netlik kazandı. Kupada maçlar 3-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

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12/11/2024

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Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı netlik kazandı. Kupada maçlar 3-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programını duyurdu.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre maçlar 3,4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Açıklanan programda saha bilgisi boş bırakılan maçların stadyumlarının daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programı şöyle:

12/11/2024 13:18
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TAGS: Türkiye Kupası
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