Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı netlik kazandı. Kupada maçlar 3-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
12/11/2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı netlik kazandı. Kupada maçlar 3-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programını duyurdu.
Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre maçlar 3,4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Açıklanan programda saha bilgisi boş bırakılan maçların stadyumlarının daha sonra duyurulacağı ifade edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programı şöyle:
12/11/2024 13:18