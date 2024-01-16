Türkiye Kupası'nda 5. tur başlıyor: Günün programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Kupası'nda bugün 5 karşılaşma oynanacak.

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16/01/2024

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Türkiye Kupası'nda 5. tur başlıyor: Günün programı

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

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13.00: VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00: Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00: Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00: Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

16/01/2024 10:59
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TAGS: Türkiye Kupası, haber, spor
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