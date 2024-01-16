Türkiye Kupası'nda 5. tur başlıyor: Günün programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Kupası'nda bugün 5 karşılaşma oynanacak.
16/01/2024
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
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13.00: VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00: Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00: Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00: Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan