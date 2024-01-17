Türkiye Kupası'nda 5. tur: Günün programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur dün oynanan maçlarla başladı. Kupada 5. tur bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

ads ads ads ads
17/01/2024

ads
Türkiye Kupası'nda 5. tur: Günün programı

Kupanın 5. eleme turu dün oynanan maçlarla başladı.

Oynanan 5 maçın ardından Fatih Karagümrük, Bandırmaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Beşiktaş bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nın 5. turunda bugün 6 karşılaşma oynanacak. 5. tur, yarın oynanan maçların ardından sona erecek ve çeyrek finale takımlar netleşecek.

Türkiye Kupası'nda günün programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00: Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00: RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00: Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

19.00: Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00: Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

17/01/2024 10:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ziraat, Türkiye Kupası, Futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.