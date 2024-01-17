Türkiye Kupası'nda 5. tur: Günün programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur dün oynanan maçlarla başladı. Kupada 5. tur bugün oynanacak maçlarla devam edecek.
17/01/2024
Kupanın 5. eleme turu dün oynanan maçlarla başladı.
Oynanan 5 maçın ardından Fatih Karagümrük, Bandırmaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Beşiktaş bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası'nın 5. turunda bugün 6 karşılaşma oynanacak. 5. tur, yarın oynanan maçların ardından sona erecek ve çeyrek finale takımlar netleşecek.
Türkiye Kupası'nda günün programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00: Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00: RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın
17.00: Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
19.00: Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00: Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay