Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz

Trenyol Süper Lig temsilcisi Yukatel Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan müasabakanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk takım Anagold 24Erzincanspor, 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. Özkan Yiğiter'in attığı gollerle Adana deplasmanında 2-0 öne geçti.

Mücadelenin son anlarına 2-0 geride giren ev sahibi Yukatel Adana Demirspor, 89'da Edouard Michut ile farkı 1'e indirdi. "Mavi Şimşekler", 90+2. dakikada yıldız oyuncusu Emre Akbaba ile 2-2'lik eşitliği yakaladı ve mücadeleyi uzatmalara götürdü.

15'er dakikalık iki uzatma devresi de 2-2 bitince tur atlayacak takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Adana Demirspor'a 7-6 üstünlük sağlayan Anagold 24Erzincanspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.