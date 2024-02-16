Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Bu turda müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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16/02/2024

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16/02/2024 15:37
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TAGS: Türkiye Kupası
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