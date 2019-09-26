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Türkiye Kupası'nda dün gece alınan sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına dün akşam oynanan 5 karşılaşmayla devam edildi.

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26/09/2019

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Türkiye Kupası'nda dün gece alınan sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına dün akşam oynanan 5 karşılaşmayla devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, günün karşılaşmaları 5 müsabakayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor-Eskişehirspor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: 0-1

Göztepe-Yozgatspor 1959: 3-0

Kupada 3. tur maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

26/09/2019 09:43

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TAGS: türkiye kupası, 3.tur, sonuçlar, haber kıbrıs, göztepe
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