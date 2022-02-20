Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

Bursa'da oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Salon: Tofaş

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Can Mavisu xx, Hüseyin Çelik xx

Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen x, Şehmus Hazer x 6, İsmet Akpınar x, Melih Mahmutoğlu xx 10, Marker Starks xx 10, Tarık Biberoviç x, Pierre x 2, Marko Guduric xx 15, Jamal Floyd xx 10, Booker xxx 17, Ahmet Düverlioğlu x 2

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Anadolu Efes: Larkin x 6, Beaubois xxx 19, Yiğitcan Saybir x 2, Ömer Can İlyasoğlu x, Erten Gazi x 1, Egemen Güven x, Moerman xx 13, Tibor Pleiss xxx 20, Micic xxxx 23, Simon x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-27 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 62-49 (Anadolu Efes lehine)

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, kupa finalinde karşılaşan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattığını belirtti.

Her iki takımın da son dakikaya kadar başarılı bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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20/02/2022 19:23