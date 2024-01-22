Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
22/01/2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kupada bu turun Kura Çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Kupada son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Bu turda oynanacak maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Sivasspor-Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü-24Erzincanspor
Galatasaray-Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe