Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk haftanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

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06/01/2025

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk haftanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın
Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar


Çarşamba
Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan
Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu
Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan

Perşembe
Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun
Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

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TAGS: Türkiye Kupası, spor, haber
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