Türkiye, Kuzey Irak’ta yeni bir sınır ötesi harekata mı hazırlanıyor?

Türkiye ve Irak'ın dışişleri, savunma ve istihbarat yetkilileri 3 ay aradan sonra bu kez yarın Bağdat'ta bir araya gelecek. İki ülke yetkilileri, Kuzey Irak’ta güvenliğin sağlanması konusunda atılacak adımları ele alacak.

PKK’nın bölgedeki varlığını bu yaz sona erdirmeye yönelik kararlılığını dile getiren Ankara, son dönemde pozitif mesajlar aldığı Bağdat ile ortak hareket etme arayışında. Irak ile yapılacak görüşmelerin sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta yeni bir operasyon için nasıl bir yol izleyeceğini göstermesi açısından önemli olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yarın yapılacak güvenlik zirvesine katılacak. Heyette Türkiye'den, İçişleri Bakanlığı’ndan bir bakan yardımcısının da olması bekleniyor.

Irak tarafından ise Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi'nin yanı sıra, istihbarat dahil bir dizi kurumdan üst düzey yetkililerin güvenlik zirvesine katılması öngörülüyor.

Taraflar bu formattaki ilk güvenlik zirvesini 19 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirmişti. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, "Terörle mücadele konusunda kararlıyız" ifadesi almıştı. Bağdat'taki toplantının ardından da yine ortak bir açıklama yapılması öngörülüyor.