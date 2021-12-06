Türkiye, Larnaka Büyük Camii’ne Yapılan Saldırıyı Kınadı

Türkiye  Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

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06/12/2021

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Türkiye, Larnaka Büyük Camii’ne Yapılan Saldırıyı Kınadı

Türkiye  Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemlerin, sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği, bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada "Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

06/12/2021 09:59
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TAGS: Türkiye, Larnaka Büyük Camii
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