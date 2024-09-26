Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi'nin eşi Sevim Çağla Serim, Arabahmet İlkokulu’nu ziyaret etti

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26/09/2024

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Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi'nin eşi Sevim Çağla Serim, Arabahmet İlkokulu’nu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim, Arabahmet İlkokulu’nu ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nden verilen bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen ziyaret vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelindi ve yeni öğretim yılındaki ihtiyaçları karşılandı.

Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürüten Sevim Çağla Serim, Kıbrıs Türk halkının en köklü kurumu olan EVKAF yetkilileriyle de görüşerek, İyilik Gönüllüleri’nin çalışmalarına dair fikir teatisinde bulundu.

26/09/2024 17:45
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TAGS: Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi’nin eşi Sevim Çağla Serim, Arabahmet İlkokulu’nu ziyaret etti
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