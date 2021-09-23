Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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23/09/2021

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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Eylül 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre TCMB, 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 18'e çekti.

Son dakika haberi...Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Eylül 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre TCMB, 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 18'e çekti.

23/09/2021 14:02
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TAGS: Türkiye Merkez Bankası, faiz, karar, haber, kıbrıs
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