Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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17/02/2022

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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

OCAK AYINDA DA SABİT BIRAKMIŞTI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

17/02/2022 13:03
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TAGS: Merkez Bankası
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