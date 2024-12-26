Türkiye Merkez Bankası'ndan 22 ay sonra ilk faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22 ay aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

TCMB/PPK kararlarında, "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.