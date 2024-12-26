Türkiye Merkez Bankası'ndan 22 ay sonra ilk faiz indirimi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı. TCMB, aralık ayında politika 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e indirdi. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmiş oldu.
YAYIN TARİHİ:
26/12/2024
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22 ay aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.
TCMB/PPK kararlarında, "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.
YAYIN TARİHİ: