Türkiye Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Türkiye Merkez Bankası piyasalara beşinci kez doğrudan müdahalede bulundu

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17/12/2021

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Türkiye Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Döviz kurundaki sert hareketlilik sürüyor. Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Merkez Bankası piyasalara beşinci kez doğrudan müdahalede bulundu.

Dün 15,70'in üzerine çıkarak yine rekor kıran dolar/TL yükselişini sürdürüyor. Dolar/ TL 17,1452 euro ise 19,4301 TL ile tarihi zirvesini görürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dövize beşinci defa müdahale ettiğini açıkladı.

 

17/12/2021 13:07
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TAGS: Merkez Bankası, döviz, müdahale
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