Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'a indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekti.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından Dolar/TL 18.66'yı gördü.

Dolar bankalararası piyasada 18,62, euro/TL 19,43 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/dolar paritesi 1,04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.

MERKEZ FAİZİ İNDİRDİ

Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda adım atarak politika faizini 1,5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu.



Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında faizde indirime gitmişti.



FED'DEN ARTIRIM HIZINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ



Öte yandan makroekonomik veriler ABD ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarında ultra şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamalar piyasalarda risk iştahını artırdı.



Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi kullanıldı.



Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.



Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

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24/11/2022 13:18