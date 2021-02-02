Türkiye Merkez Bankası'ndan hükümete 'Açık Mektup'

Türkiye Merkez Bankası, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete açık mektup gönderdi.

Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda Merkez Bankası'nın elindeki tüm

araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

Ocak ayında, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar “uzun bir müddet” korunacağı ve “gerekmesi durumunda ilave sıkılaşma yapılacağı” yönündeki sözlü yönlendirmeyle sıkı duruş güçlendirilmiştir.

Güçlü sıkı para politikası duruşunun devam ettirilmesi zorunluluk arz etmektedir

Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir

Hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımları beklenti kanalıyla

dezenflasyonist sürece önemli bir destek sağlayacaktır.

Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda Merkez Bankası elindeki tüm

araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecektir.

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02/02/2021 10:34