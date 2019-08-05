Türkiye Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. Kararla birlikte piyasadan 2,1 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor.

Türkiye Merkez Bankası’ndan yeni döviz hamlesi geldi.



Banka, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırma kararı aldı.



Dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlendi.

PİYASADAN 2,1 MİLYAR DOLAR ÇEKİLECEK



Merkez Bankası’nın bu adımıyla birlikte piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar likiditenin çekilmesi bekleniyor.