Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

ads ads ads ads
04/10/2023

ads
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile biraraya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin KKTC’deki temasları çerçevesinde, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Türkiye Maarif Vakfı Temsilcilik Ofisi/Eğitim Merkezi’ni de ziyaret edecek.

04/10/2023 13:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yusuf Tekin, KKTC, Türkiye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.