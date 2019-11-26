Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.35'te başlayan toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alındı.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ

Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin, DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi ilkeli ve kararlı şekilde yürüttüğü vurgulanan bildiride, her türlü iş birliğine hazır olunduğunun altı çizildi.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularına da yer verilen bildiride, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış; gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca 1915 olaylarının yer aldığı bildiride, "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

26/11/2019 23:24