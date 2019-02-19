Türkiye Milli Piyango büyük ikramiyesi KKTC'ye çıktı
19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye KKTC, Denizli, İstanbul, İzmir'e çıktı.
19/02/2019
Milli Piyango 19 Şubat MPİ çekiliş sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı.
19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları şu şekilde:
2500000 TL ikramiye kazanan numara
156613
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
017476
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
071530
082512
188197
197073
222839
313005
332966
345787
389854
400066
413443
452425
465375
467887
487364
526436
565170
623534
633955
684627
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
005064
005868
014059
021352
037878
049275
086829
105708
112774
126649
134261
160411
213560
227389
248193
250252
253853
265967
281639
284473
317097
318349
325280
327033
342348
346118
357336
375076
411019
418639
434906
434958
437756
463421
532347
537438
542438
578255
595937
627991
641198
642191
646578
650887
654315
656894
666880
679693
687131
699308
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
03183
03908
06921
08872
17274
24234
27013
31233
32671
38142
39181
40706
42489
45382
46092
51256
55395
62522
63766
64283
68688
69149
70193
70550
70622
70828
71153
73626
75687
78005
79976
80722
82781
83963
88729
90421
94546
95388
97443
97580
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0339
0343
0588
0748
0751
1025
1902
2585
2693
2867
3452
3544
3675
4305
4368
4752
4884
5413
5589
5931
6259
6464
6586
7151
8474
9154
9337
9532
9843
9927
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
044
096
154
177
185
212
220
290
368
411
445
493
526
767
809
861
875
928
934
988
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
28
41
57
62
65
73
94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3
6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
056613
106613
116613
126613
136613
146613
150613
151613
152613
153613
154613
155613
156013
156113
156213
156313
156413
156513
156603
156610
156611
156612
156614
156615
156616
156617
156618
156619
156623
156633
156643
156653
156663
156673
156683
156693
156713
156813
156913
157613
158613
159613
166613
176613
186613
196613
256613
356613
456613
556613
656613