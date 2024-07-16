Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Kıbrıs mesajı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk ordusunun tarihindeki “en önemli” başarılardan birisi olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünün büyük bir gururla kutlanacağını söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, bakan yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Güler, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Güler, toplantıdaki konuşmasında, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yılının idrak edildiğini hatırlattı.

Cumhuriyete, demokrasiye ve milli birliğe uzanan hain ellerin topyekun bir irade ile kırıldığı bu günde tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha açıkça ilan edildiğini aktaran Güler, "Bakanlığımızın kalleş FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir." diye konuştu.

Bu hafta ayrıca kahraman ordunun tarihindeki en önemli başarılardan birisi olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünün de büyük bir gururla kutlanacağını belirten Güler, bu vesileyle aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad etti, gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.