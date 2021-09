Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sızıntıyı görüntülemek için İHA görevlendirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaşanan Suriye kaynaklı fuel oil sızıntısının bugün rüzgarın da yön değiştirmesiyle KKTC'ye doğru yönelmesi nedeniyle bölgeye insansız hava aracı gönderdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada petrol sızıntısının durumunu gözlemlemek üzere Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA'nın bölgede görevlendirildiğini açıkladı. Yaklaşık 3 gündür Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC gerek denizden gerekse havadan oluşan durumu izleyerek gerekli tedbirlerin alınması için canla başla çaba gösteriyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yeniden yön değiştirerek Kıbrıs adasına doğru esmesi ile petrol sızıntısının tekrardan adaya yanaşmasından korkuluyor. Gerek Türkiye gerekse KKTC gemileri sızıntıyı an be an izleyerek sızıntının Türkiye ve KKTC kıyılarına yanaşmaması için çalışıyor.

03/09/2021 17:17