Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

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05/09/2022

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

 Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "

05/09/2022 09:32
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