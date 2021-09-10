Türkiye Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı!

TFF, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı

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10/09/2021

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Türkiye Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı!

TFF, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

10/09/2021 14:32
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TAGS: Türkiye Milli Takım, Şenol Güneş
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