Türkiye Milli Takım'dan yeni hoca kararı

Hürriyet'in haberine göre, Şenol Güneş'le yollar ayrılırken yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldı.

Şenol Güneş'in yerine gelecek isim merak konusu olurken Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural gibi yerli teknik direktörlerin yanı sıra Joachim Löw gibi yabancı hocalar da gündeme geldi.

Federasyon yetkililerinin ilk görüşmesini gün içinde Joachim Löw ile gerçekleştirdiği yönünde haberler çıkarken Alman teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre; ilk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

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11/09/2021 13:04