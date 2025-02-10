Türkiye milli takımı 6’da 6 Yaptı, Avrupa Şampiyonası biletini aldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya'yı 99-61 mağlup ederek 6’da 6 yaptı ve şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, üst üste 11. kez Avrupa sahnesinde mücadele edecek.

Fırtına Gibi Başladık, Farkı Her Periyotta Açtık

Ploieşti'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milli takım, ilk periyodu 23-12 önde kapattı. İkinci çeyrekte rakibin direnme çabalarına karşılık veren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 44-29 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Sevgi Uzun ve Elif Bayram’ın etkili oyunuyla farkı açan milliler, final periyoduna 74-43’lük üstünlükle girdi. Son bölümde de tempoyu düşürmeyen ekibimiz, parkeden 99-61’lik galibiyetle ayrıldı.

Tarih Yazmaya Devam Ediyoruz

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na üst üste 11. kez katılma başarısı gösterdi. 2005’ten bu yana aralıksız şampiyonalarda yer alan milliler, 2011’de gümüş, 2013’te ise bronz madalya kazanarak tarih yazmıştı.

Ekrem Memnun: Hedefimiz Madalya Raundu

Takımın başantrenörü Ekrem Memnun, elemeleri namağlup bitirmenin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "6’da 6 yapmak bizim için önemliydi. Artık Avrupa Şampiyonası’na odaklanacağız. Hayallerimiz büyük ama gerçekçi olmalıyız. Mutlaka madalya raundunda yer almak istiyoruz." dedi.

Gülşah Akkaya: Yeni Nesil Başarıya Aç

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, "2011 ve 2013’te büyük başarılar elde etmiş bir takımın mirası var. Şimdi yeni nesil geliyor. Bugün 11 oyuncumuz skor üretti, bu da hedeflerimize giden yolda umut verici." diye konuştu.

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe de "Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Takımımızın havası çok iyi, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncular: Hedefimiz Olimpiyatlar

Milli oyunculardan Tilbe Şenyürek, "Avrupa Şampiyonası’nda sadece gruptan çıkmayı değil, çeyrek finali görmeyi, dünya şampiyonaları ve olimpiyatları kaçırmamayı hedefliyoruz." dedi.

Meltem Yıldızhan ise "6’da 6 hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Genciz, enerjiğiz ve büyük hedeflerimiz var. Bizi takip etmeye devam edin!" diye konuştu.