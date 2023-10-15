Türkiye Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda!
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek dev şampiyonaya katılmayı garantiledi.
15/10/2023
Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmaya Türkiye baskılı başladı.
A Milli Takımımızın Yunus Akgün ile 21. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Millilerimizden ikinci yarıda gol şov
Ay-yıldızlılar, 58. dakikada Yunus Akgün'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.
A Milli Futbol Takımımız, 82. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 87'de Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı: 3-0
90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, skoru 4-0 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, Letonya^yı ilk kez iç sahada da mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak grupta liderliğini sürdüren Türkiye, son maçlar öncesi Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.