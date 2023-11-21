Türkiye Milli Takımı, lider olarak EURO 2024'e gidiyor

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21/11/2023

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Türkiye Milli Takımı, lider olarak EURO 2024'e gidiyor


Türkiye Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda karşılaştı. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. A Milli Takım, grubu lider bitirerek EURO 2024'e katılacak.

Türkiye Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. 

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller; 7. dakikada Neco Williams ve 70. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte daha önce EURO 2024'e katılmayı garantileyen Milli Takım, grubu 17 puanla lider bitirdi. Hırvatistan ise Ermenistan karşısında kazanarak gruptan EURO 2024'e katılan diğer ülke oldu. 

Tarihinde ilk kez 

A Milli Takım, 17 puanla grubu lider bitirdi. Bununla birlikte Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk kez grubunu lider bitirdi. 

21/11/2023 23:48
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TAGS: Türkiye Milli Takımı, lider olarak EURO 2024’e gidiyor
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